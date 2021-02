Calciomercato Crotone: Adam Ounas è pronto a sbarcare a Crotone e iniziare la sua nuova avventura con la maglia dei piatagorici

Adam Ounas è a un passo dal Crotone. Come riporta Gianluca Di Marzio, il francese, di proprietà del Napoli, ha accettato la nuova destinazione.

Si attendeva soltanto il suo ok per concludere una trattativa che aveva già trovato il via libera di tutte le parti interessate.