Crotone, Golemic espulso: campionato finito

Vladimir Golemic è stato espulso nel match contro il Benevento, stagione finita per lui

Vladimir Golemic, difensore del Crotone, è stato espulso nel corso del primo della partita contro il Benevento. Al 24′, il centrale è entrato in maniera scomposta su Lapadula. L’arbitro fischia la punizione al limite dell’area per i giallorossi ed estrae il cartelli rosso per il calciatore rossoblù.

Per Golemic, quindi, campionato finito anzitempo dato che non ci sarà nell’ultima partita di settimana prossima contro la Fiorentina.