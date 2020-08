Crotone, il dg Vrenna: «Esposito e Agoume? Giocatori importanti ma zero contatti per ora»

Il direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Esposito e Agoume

«Sono dei giocatori che hanno accostato a noi, e che a noi sicuramente piacciono tanto perché sono dei profili importantissimi. Esposito ha all’attivo delle presenze con l’Inter anche in Champions, Agoume è uno dei giovani più promettenti nel suo ruolo. Potrebbero fare bene in Calabria, ma momento non c’è nessun tipo di trattativa avviata: sono solo nomi fatti, più avanti vedremo se imbastirla, ma sono dei profili importanti».