Crotone-Juventus con 1000 spettatori: il comunicato del club rossoblu

Ci saranno mille tifosi all’Ezio Scida per Crotone-Juventus: ecco l’annuncio del club calabrese sul sito ufficiale

Il Crotone annuncia di aver ricevuto l’autorizzazione dalla regione Calabria che consente l’ingresso di mille tifosi per la gara con la Juventus.

«Il Football Club Crotone comunica che, ricevuta quest’oggi l’autorizzazione da parte della regione Calabria e in accordo al DPCM del 12 ottobre 2020, per la partita Crotone-Juventus in programma sabato alle 20.45 e valida per la quarta giornata di serie A TIM, avrà finalmente la possibilità di ospitare sugli spalti dello stadio Ezio Scida mille spettatori. I biglietti in vendita saranno disponibili per il solo settore Tribuna, saranno riservati inizialmente a chiunque abbia sottoscritto un abbonamento in qualsiasi settore per la scorsa stagione calcistica 2019/20, e saranno acquistabili esclusivamente online attraverso il sito web del nuovo partner per la biglietteria VivaTicket».