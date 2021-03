Sconfitta pesantissima per il Crotone, battuto per 3-2 dal Bologna dopo essere andato in vantaggio per 2-0 nel corso del primo tempo

Al termine della partita, il tecnico del Crotone Serse Cosmi è rimasto impietrito sulla sua panchina dopo il triplice fischio con lo sguardo perso nel vuoto.