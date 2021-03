Crotone, Messias: «Dieci finali in cui lotteremo per restare in A»

Junior Messias non si arrende e crede ancora nella salvezza del suo Crotone

Junior Messias, fantasista del Crotone, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dichiarando di credere ancora nella salvezza della sua squadra.

«Per il Crotone sarà difficilissima con il Napoli, ma dobbiamo uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto. Ci stiamo allenando bene, con lo spirito giusto. Mancano dieci finali e dobbiamo lottare per la nostra permanenza in Serie A. Non è facile ma dobbiamo lottare finché la matematica non ci condannerà. Ora metto da parte i sogni e penso solo alle partite che restano da giocare. Non sarà facile salvarci ma tutto è possibile. Per il successo non ci sono segreti, bisogna solo lavorare sempre».