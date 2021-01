Crotone, Messias: «Siamo forti. Mancano solo i punti»

Junior Messias, attaccante del Crotone, ha commentato la sconfitta subita in casa del Verona: le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club

«Secondo me dobbiamo migliorare nei primi minuti, prendiamo molti gol. Dobbiamo entrare subito in partita, nel secondo tempo abbiamo fatto bene, come contro la Roma. Quando vai sotto non è facile , dobbiamo crederci sempre da subito. Lavoro ogni giorno per migliorare e quando si lavora i risultati arrivano. Siamo forti e facciamo ottime prestazione, dobbiamo solo portare punti a casa, è quello che ci manca. Dobbiamo sempre cercare di vincere, anche con Benevento e Fiorentina nelle prossime due gare».