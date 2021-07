Crotone, Molina: «Test importante per mettere minuti nelle gambe»

Della gara amichevole di oggi tra Inter e Crotone ha parlato il difensore dei calabresi Molina. Ecco le sue parole a Inter TV

Intervistato al termine dell’amichevole tra Inter e Crotone da Inter TV, il difensore del club calabrese, Molina, ha parlato della prestazione dei suoi.

«Un test importante, perché l’avversario era di altissimo livello. Ci ha aiutato a mettere ancora minuti nelle gambe, per farci trovare pronti alla prima giornata di campionato. Si continuerà quello che abbiamo iniziato in ritiro queste due settimane, proseguiremo a Brescia per poi fare un altro test importante contro la Giana Erminio, che ci aiuterà a mettere sempre più minuti nelle gambe».