Crotone, Ounas esulta: «Felice per il gol più veloce, vogliamo chiudere in bellezza»

Adam Ounas ha commentato la vittoria per 2-1 contro il Verona

Adam Ounas, attaccante del Crotone, ha segnato contro il Verona il gol più veloce in Serie A nella storia del club calabrese (1′ 16″). L’algerino ha parlato del record raggiunto ai microfoni dei canali ufficiali rossoblù.

«Sono contento, ma sono felice per tutta la squadra. Ci tenevamo a superare il Parma in classifica, abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita e abbiamo preso fiducia per andare a Benevento e ottenere un altro bel risultato. Vogliamo fare punti anche domenica. Sappiamo che siamo già retrocessi ma vediamo di fare bene. Vogliamo fare bene in queste ultime due gare che mancano».