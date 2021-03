Crotone, Simy: «Lo scontro diretto col Torino può valere tanto»

Nwankwo Simy ha parlato della partita persa dal Crotone contro l’Atalanta, ma anche del prossimo impegno con il Torino

Nwankwo Simy, attaccante del Crotone, ai microfoni dei canali ufficiali del club calabrese ha parlato della sconfitta contro l’Atalanta, puntando però anche al prossimo match con il Torino.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. l primo tempo è stato combattuto, poi abbiamo avuto dieci minuti di blackout e abbiamo regalato due gol che ci hanno tagliato le gambe e tutto è diventato più difficile. Cosmi? Il mister è arrivato da poco, non ha avuto tempo di fare grandi cose, giusto uno, due concetti come compattezza, attenzione e cattiveria. Ora conta la testa perché domenica c’è un’altra gara. Quello che dico da cinque anni è che la cosa più importante è quello che fa la squadra. Cercherò di fare il mio lavoro facendo sempre meglio, aiutando la squadra, ma tutto dipende da cosa facciamo insieme. Col Torino è uno scontro diretto, può valere tanto. Con una vittoria potremmo avere qualche possibilità in più».