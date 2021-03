Continua la grande stagione di Simy, a segno anche in Crotone-Bologna realizzando il calcio di rigore per il momentaneo 2-0 per la squadra di Serse Cosmi.

Per l’attaccante nigeriano è il gol numero 13 in questa stagione di Serie A, gli stessi realizzati da Diego Falcinelli nel 2016/2017, recordman di gol in A col Crotone.