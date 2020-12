Crotone, Stroppa: «Ci mancava la vittoria. Udinese? Altra finale»

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida di Serie A contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

SPEZIA – «Era da tempo che volevamo fare punti e finalmente la vittoria è arrivata. Per ciò che riguarda il nostro percorso lo Spezia ormai è alle spalle e andiamo ad affrontare un trittico di partite in una settimana che può darci una visione diversa del nostro campionato. Scenderemo in campo sicuramente per mettere da parte altri punti importanti».

GOL – «Non abbiamo dimostrato ancora di avere un buon potenziale offensivo, anche se finalmente abbiamo sfruttato le nostre occasioni e in altre avremmo potuto far meglio. Altre volte è mancata la qualità negli ultimi metri, adesso però bisogna continuare così perché tutti i nostri attaccanti hanno nelle loro corde il gol».

UDINESE – «Sarà un’altra finale per la situazione che occupiamo in classifica. Andiamo ad affrontare una delle squadre più belle e complete del campionato, ha ottime individualità e organizzazione di gioco. Fanno entrambe le fasi bene, ci aspetta una partita molto fisica, ma ci saranno anche altre componenti determinanti».

FORMAZIONE – «Recuperiamo Petriccione dalla squalifica, qualcuno è ancora acciaccato. Fare la formazione adesso penso sia inopportuno, valuteremo all’ultimo. Rojas? Come tutti i ragazzi sudamericani sono innamorati della palla e non discuto le qualità tecniche del ragazzo, come altri stranieri si affaccia in un ambiente diverso, si sta ambientando. Non dico che potrebbe esser pronto, ma questo disordine nell’interpretare il ruolo da mezzala lo porta a scelte diverse, ma potrebbe anche essere una seconda punta. Ha qualità e c’è la massima considerazione da parte mia, anche se non è stato ancora utilizzato. Djidji invece inizia a stare bene e lo metto al pari degli altri».