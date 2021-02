Crotone, Stroppa: «Crediamo nella salvezza. Ounas ha colpi importanti»

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Sassuolo.

PRESTAZIONE – «Potevamo fare meglio, abbiamo avuto un paio di occasioni ma non era facile prendere campo contro un Sassuolo così».

MESSIAS – «Ha fatto una buona partita, siamo abituati a vederlo più incisivo e oggi ha faticato. Siamo stati poco bravi nel palleggio, anche con quattro attaccanti davanti, non arrivavamo in maniera diretta».

SALVEZZA – «Oggi abbiamo fatto partita di sacrificio e non abbiamo mai mollato nonostante le ingenuità. Il campionato è sempre in salita non è semplice: ci sono sempre meno partite ma la squadra è viva, ci crede ed è positiva. Sono io il primo a crederci».

OUNAS – «Ha poca condizione fisica ma ha colpi importanti. Ha faticato a entrare in partita e deve trovare affiatamento con Messias: loro due insieme possono essere migliori rispetto la prestazione di oggi».