Crotone, Stroppa: «Dovremo inserire in rosa giocatori di categoria»

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato prima dell’inizio della preparazione per la nuova stagione della Serie A. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Sky Sport:

PROSSIMA SERIE A – «Mi aspetto un campionato molto difficile perché la categoria ti impone di pensare questo. E’ un altro sport. Poi c’è una difficoltà nella difficoltà, ovvero preparare una stagione in poco tempo. Sarà un campionato anomalo. Per la costruzione della squadra chiedete a Ursino».

PREPARAZIONE CROTONE – «Siamo pochi e da domani incominceremo il ritiro. Per quelli che ci sono è importante iniziare e poi vedremo strada facendo. Poi tra una settimana cominceremo a fare sul serio e vedremo gli affari sia in entrata che in uscita».

SQUADRA PROSSIMA STAGIONE – «Ho già in testa la squadra? Si può dire di sì per caratteristiche. Dobbiamo consolidare la nostra idea. Vorremmo tenere molti ragazzi della stagione scorsa ma dovremo anche inserire giocatori di categoria, importanti. Dobbiamo migliorare ciò che c’è già»

RINNOVO BENALI – «Il ragazzo voleva rimanere e noi siamo contenti di riprendercelo. L’avventura continua insieme».