Crotone, Stroppa: «Troppo leggeri, abbiamo dei limiti. Messias fuoriclasse»

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro la Fiorentina.

PRESTAZIONE – «Meglio il secondo tempo, ma dobbiamo fare qualcosa di più. Non era una partita semplice, non abbiamo approfittato delle difficoltà della Fiorentina. Siamo stati leggeri, soprattutto in occasione dei due gol subiti. Abbiamo dei limiti, ma tengo stretta la reazione».

INFORTUNIO MESSIAS – «È un fuoriclasse, sta dimostrando di avere una qualità superiore a tutti. Ha pagato il suo carattere, è buono e introverso. Ora ha una personalità diversa, ha voglia di imporsi e i numeri parlano per lui. Non mi sorprenderei se venisse convocato in nazionale. Spero di non averlo perso, vedremo nel corso della settimana. Non voglio pensarci».

MERCATO – «Abbiamo la coperta corta. Però abbiamo ritrovato Benali, ci darà una grossa mano. Chiaramente chiedo di più ai centrocampisti, che non sempre accompagnano l’azione».