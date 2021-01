Crotone subito all’esame Inter: Stroppa gioca il suo derby personale

Il Crotone dopo un iniziale periodo di profonda difficoltà sembra aver trovato la chiave di volta: Stroppa vuole fare uno scherzo all’Inter

Giovanni Stroppa sembra aver trovato la chiave di volta per il suo Crotone nelle ultime gare. Il tecnico dei calabresi ha inanellato una serie di risultati positivi con lo stop in trasferta contro la Sampdoria. La vittoria contro lo Spezia, il pareggio con l’Udinese e l’affermazione sul Parma hanno risollevato la classifica del Crotone che ora dice 9 punti, con un punto in più sul blasonato Torino, tristemente ultimo.

Il Crotone però trova alla ripresa subito l’Inter. Esame davvero difficile dopo le vacanze per i calabresi che però possono contare sulla solita “partita in cui non si ha niente da perdere” e sulla voglia di Stroppa di fermare i rivali di una vita calcistica. Il tecnico è cresciuto nel vivaio del Milan e la voglia di fermare l’Inter, e magari fare un favore alla sua ex squadra, potrebbe fare la differenza.