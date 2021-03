Crotone, Ursino tuona: «Insulti razzisti a Ounas fatto gravissimo»

Il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino, commenta i deplorevoli insulti razzisti a Ounas dopo la gara contro il Torino

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato ai microfoni di TMW.

OUNAS – «Razzismo nei confronti di Ounas? Sono fatti gravissimi. Assolutamente da condannare».

SALVEZZA – «Già una volta è successo un miracolo che poi non lo era. Ci crediamo tutti. Poi quello che succederà non lo so, conta fare sempre bene partita dopo partita. E la Lazio è una delle più forti. Ma ce la giocheremo».