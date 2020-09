Crotone, Vrenna: «Magallan un segreto. Vlahovic sarebbe un colpo»

Raffaele Vrenna ha fatto il punto sul calciomercato del Crotone: le dichiarazioni del direttore generale rossoblù

Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone, ha fatto il punto sul calciomercato dei rossoblù ai microfoni di Sky Sport.

MAGALLAN – «Prima di de Ligt si parlava di lui all’Ajax, è un giocatore importante che siamo riusciti a portare a Crotone con un grosso sforzo economico. Siamo riusciti a tenere la trattativa segreta, il giocatore ancora non ha firmato ma è in procinto di farlo quindi speriamo si concluda nel miglior modo possibile».

AGOUMÈ ED ESPOSITO – «Sono due profili importantissimi che farebbero comodo al Crotone. L’Inter è stata molto impegnata con le coppe e ancora non ci siamo visti, sicuramente ci vedremo presto, siamo amici con il direttore Ausilio e vedremo se si potrà imbastire una trattativa».

VLAHOVIC – «È un profilo abbastanza alto per il Crotone, ha già dimostrato di poter stare ad alti livelli. Non lo pongo come obiettivo, ma sarebbe un bel colpo».

CIGARINI – «È un buon profilo perché in quella parte del campo stiamo cercando qualcosa, ci siamo mossi con l’agente e vedremo se ci sarà la volontà del giocatore».