Crotone, Vulic: «Un onore giocare in Serie A»

Milos Vulic, nuovo centrocampista del Crotone, si è presentato ai nuovi tifosi nel corso di un’intervista rilasciata al canale ufficiale del club.

SENSAZIONI – «Sono molto contento ed è un grande onore per me giocare in Serie A, perché sono molto ambizioso e darò il massimo per aiutare il Crotone a raggiungere i suoi obiettivi».

CONDIZIONE – «Sto bene, mi sento bene. Ho giocato sei o sette partite e segnato due gol, sono pronto per questo nuovo inizio».

TIFOSI – «Posso dire che farò del mio meglio per questa maglia e lotterò dalla prima fino all’ultima gara».