Crotone, Zanellato ammette: «Con l’Inter è più difficile che con le altre»

La rete di Niccolò Zanellato aveva illuso forse i tifosi del Crotone per la gara contro l’Inter: poi è stata debacle per i calabresi a San Siro

Niccolò Zanellato, centrocampista del Crotone, ha parlato della sconfitta contro l’Inter per 6-2 ai microfoni si Sky Sport.

«Noi ce la giochiamo con tutti, affrontare l’Inter è più difficile ma affrontiamo le partite allo stesso modo. Sapevamo che la ripresa sarebbe stata difficile. Questo stadio per me è importantissimo, sono cresciuto qui, avremo preferito coronare questo sogno con un altro tipo di risultato. Per noi è importante crederci sempre, anche perchè gli scontri diretti sono molto difficili. Forse ha ragione il mister quando dice che abbiamo mollato un po’».