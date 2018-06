Il Parma pensa a un colpo clamoroso: si vocifera di un’idea Peter Crouch. Il centravanti inglese gioca nello Stoke City ma potrebbe essere ceduto…

Il Parma ha in mente il colpo Peter Crouch. Il centravanti inglese, uno dei giocatori più alti con i suoi 201 cm di altezza, è una delle idee dei ducali per il mercato. A prescindere dal caso messaggi che sta scuotendo il Parma, il direttore sportivo Faggiano è al lavoro per migliorare la rosa e questo colpo dall’Inghilterra potrebbe sistemare le cose in attacco. Gioca nello Stoke City ma è retrocesso in Championship e il nuovo manager Gary Rowett ha intenzione di fare una mezza rivoluzione nella rosa dei Potters, con somma gioia del Parma.

La notizia è stata lanciata da Sportitalia e ha trovato conferme sui quotidiani inglesi, secondo cui ci sarebbe una buona possibilità per Crouch di andare andare a giocare al Tardini. Ancora non si sa se ci sono stati contatti ufficiali o meno. Il 37enne inglese è in scadenza di contratto nel giugno del 2019, quindi i parmensi dovrebbero pagare un indennizzo per prenderlo. L’affare non si preannuncia tra i più facili in assoluto, ma a Parma potrebbero fare davvero sul serio per il gigante Crouch.