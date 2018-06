Sembrava a un passo dall’Inter, poi dal Parma, ma alla fine forse la spunterà l’Atalanta: Enrico Brignola saluta il Benevento, la Dea è in pole

Enrico Brignola è uno dei calciatori italiani più richiesti sul mercato. L’attaccante del Benevento era finito nel mirino della Fiorentina qualche mese fa, poi si sono inserite prima l’Inter e poi il Parma. Milanesi e ducali sembravano in pole, ma nelle ultime ore è arrivato il colpo di scena: l’Atalanta. I bergamaschi stanno trattando con il Benevento per l’affare Christian Capone, il giovane ex Pescara potrebbe passare alle Streghe proprio nell’operazione Brignola. La Dea si è portata in testa e sta sbaragliando la concorrenza, è quella più in avanti per quanto riguarda le trattative con i giallorossi.

Il Benevento sa di avere in casa un potenziale campione e chiede quindici milioni di euro. L’Atalanta, forte del cartellino di Capone, punta a offrirne dieci e a alleggerire con la contropartita il prezzo dell’attaccante dei campani. L’Inter e il Parma rimangono al palo, per adesso, mentre la Fiorentina è dietro a tutte le altre. Secondo Il Mattino ci saranno aggiornamenti a breve sull’affare, ma Brignola è davvero molto vicino all’Atalanta. Il giovane del Benevento potrebbe passare dalla possibilità di fare la Serie B a quella di giocare in Europa.