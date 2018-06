Il Parma sorpassa la Fiorentina per l’esterno Brignola

Il Parma è in vantaggio sulla Fiorentina per l’acquisto del cartellino di Enrico Brignola, esterno offensivo del Benevento. I ducali seguono anche il centrocampista Adrien Thomasson del Nantes

Il Parma neopromosso in Serie A vuole tornare ai fasti del passato e per farlo deve necessariamente passare dal mercato. Il club emiliano punta a costruire una rosa solida che gli assicuri la permanenza nel massimo campionato. Il passo successivo sarà quello di rinforzarla per puntare ad obiettivi più ambiziosi. Non è quindi un caso che i gialloblu siano la squadra più attiva in quanto a trattative. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Parma ha messo nel mirino Enrico Brignola del Benevento. In questa stagione l’esterno offensivo sannita classe ’99 ha messo ha segno 3 gol e 2 assist in 18 presenze. La sua valutazione è di circa 2,5 milioni di euro. Fino a qualche giorno fa Brignola sembrava destinato alla Fiorentina, che, ma nelle ultime ore i ducali sembra decisamente in vantaggio sui viola. Sul giocatore si sarebbero mosse anche Atalanta e Inter.

Nel frattempo il Parma punta a rinforzare anche il centrocampo. Il ds Daniele Foggiano guarda con interesse allo scozzese del Liam Henderson del Bari e al francese Adrien Thomasson del Nantes.