Tutti pazzi per Brignola: in pole position c’è l’Atalanta

Tante le squadre interessate al giovane esterno giallorosso Brignola dalla Fiorentina all’Atalanta che ha già preso i contatti con l’agente

L’Atalanta, si sa, è da sempre molto vigile sui giovani giocatori italiani di talento. La linea verde (o tricolore) dettata da Percassi ha fatto si che l‘Atalanta si ritagliasse uno spazio importante tra le squadre europee. I bergamaschi, ora, sono alla ricerca di un altro obiettivo per rinforzare la rosa e il profilo scelto dai dirigenti nerazzurri porta a Enrico Brignola, esterno classe 1999 che ha debuttato lo scorso dicembre in Serie A con la maglia del Benevento e sembra destinato a restarci anche nella prossima stagione.

In tanti avrebbero messo gli occhi su Brignola, che abbina una buona tecnica di base a una grande velocità, ma in pole ci sarebbe l’Atalanta. Il club orobico nelle ultime settimane si è mosso con decisione per assicurarsi l’esterno del Benevento e proverà a portarlo a Bergamo dove, magari, potrebbe prendere il posto di Ilicic che piace tanto all’Inter. Il giovane attaccante delle Streghe ha totalizzato 8 gol e tre assist in 27 presenze al suo primo anno nella massima serie.