Brignola conquista tutti, in special modo la Fiorentina

La Fiorentina pensa al calciomercato del futuro e sonda il terreno per Enrico Brignola: il talento del Benevento è nel mirino di Pantaleo Corvino

La Fiorentina ha vinto il recupero martedì e ieri era al Ciro Vigorito di Benevento. Pantaleo Corvino è stato avvistato sugli spalti dello stadio campano, ma non era in visita di piacere. Ha assistito alla partita del Benevento contro il Verona, una gara nella quale si è messo in luce Enrico Brignola. Il numero novantanove giallorosso ha giocato una partita sontuosa, conclusa con l’assist per il tre a zero di Diabaté. Pantaleo Corvino ha preso appunti, anche perché il giovane esterno è uno degli obiettivi di mercato dei viola per la prossima stagione.

Uno tra Cyril Thereau e Gil Dias potrebbe dire addio alla Fiorentina la prossima estate, scrive Tuttosport, quindi il possibile arrivo di Brignola servirebbe a rimpolpare il reparto offensivo toscano. La Fiorentina di Pioli punta molto sugli esterni e quindi il giocatore del Benevento farebbe comodo. Difficile prevedere una permanenza al Vigorito per lui dopo i tre gol in undici presenze in questa Serie A. Tra Fiorentina e Benevento i rapporti sono buoni (lo testimonia l’operazione Venuti), chissà che non sfocino nell’affare Brignola.