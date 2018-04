Benevento-Verona 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Benevento-Verona, recupero 27ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

BENEVENTO-VERONA: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Benevento-Verona 1-0: tabellino

Marcatori: 25′ pt Letizia;

BENEVENTO (4-4-2): Brignoli; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia; Brignola, Del Pinto, Viola, Djuricic; Iemmello, Diabaté. Allenatore: De Zerbi.

HELLAS VERONA (4-4-2) – Silvestri; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Rómulo, Calvano (26′ pt Felicioli), Buchel, Verde; Valoti, Cerci. Allenatore: Pecchia.

Arbitro: Daniele Doveri della Sezione di Roma 1.

Note: /

Benevento-Verona: diretta live e sintesi

40′ Supremazia assoluta del Benevento che meriterebbe anche il raddoppio

36′ Verona incapace di creare pericoli alla retroguardia dei campani

33′ Sanniti vicini al raddoppio: Iemmello da solo davanti a Silvestri, colpisce in pieno il portiere del Verona

31′ Ancora Benevento in avanti: ci prova Brignola, il tiro però è debole

27′ Sostituzione Verona: fuori Calvano per infortunio, dentro Felicioli

25′ Bellissimo gol del terzino giallorosso che ha battuto Silvestri con un tiro a giro dalla distanza

25′ BENEVENTO IN VANTAGGIO! LETIZIA fa 1-0 per i campani!

20′ Colpo di testa di Diabaté, pallone alto sulla traversa

15′ Il Verona prova a spingersi in avanti, ma Cerci viene fermato in offside

11′ Benevento vicino al gol con Iemmello che stacca di testa su angolo di Viola. Ancora bravo Silvestri a mettere in angolo

8′ La squadra di De Zerbi è sempre in avanti, Verona in difficoltà

4′ Ci prova Del Pinto dalla distanza! Bravo Silvestri ad alzare in angolo

3′ Buon inizio del Benevento che si spinge in avanti

1′ Si comincia!

Benevento e Verona, rispettivamente ultima e penultima del campionato di Serie A, si giocano al Vigorito quella che potrebbe essere l’unica possibilità per una delle due di continuare a sperare nel miracolo salvezza. A tra poco con gli aggiornamenti in diretta live del recupero della 27esima giornata di Serie A Tim 2017/2018.

Benevento-Verona: formazioni ufficiali

BENEVENTO (4-4-2): Brignoli; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia; Brignola, Del Pinto, Viola, Djuricic; Iemmello, Diabaté. Allenatore: De Zerbi.

HELLAS VERONA (4-4-2) – Silvestri; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Rómulo, Calvano, Buchel, Verde; Valoti, Cerci. Allenatore: Pecchia.

Benevento-Verona: probabili formazioni e pre-partita

Roberto De Zerbi recupera Sagna, che comunque dovrebbe cominciare dalla panchina, e dovrà fare a meno degli squalificati Puggioni e Costa. Coda dal primo minuto. Molte assenze anche per il Verona: Pecchia infatti non solo dovrà rinunciare a Fares e Nicolas, squalificati, ma farà a meno anche di Heurteaux, Kean e Boldor, tutti infortunati. A guidare l’attacco ci sarà il duo Aarons-Petkovic.

BENEVENTO (4-2-3-1) : Brignoli; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro; Brignola, Guilherme, Djuricic; Coda. A disposizione: Piscitelli, Gyamfi, Sagna, Rutjens, Billong, Del Pinto, Volpicelli, Viola, Lombardi, D’Alessandro, Diabatè, Iemmello. Allenatore: Roberto De Zerbi

HELLAS VERONA (4-4-2) : Silvestri; A. Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Romulo, Calvano, Valoti, Verde; Aarons, Petkovic. A disposizione: Coppola, Felicioli, Bianchetti, Fossati, Zuculini, Bearzotti, Cerci, Lee. Allenatore:Fabio Pecchia.

Benevento-Verona: i precedenti del match

L’unico precedenti in Serie A tra le due compagini è quello dell’andata, quando l’Hellas Verona è riuscito ad imporsi 1-0 sui campani allo stadio Bentegodi grazie ad una rete di Romulo al 74′. L’unico confronto in campania, invece, risale allo scorsa stagione in Serie B, con i giallorossi vittoriosi 2-0 grazie alle reti di Falco e Ciciretti.

Benevento-Verona: l’arbitro del match

Sarà l’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1 a dirigere il match del Vigorito tra Benevento e Hellas Verona. A coadiuvare il fischietto di gara, ci saranno gli assistenti Dobosz e Mondin e il quarto uomo Martinelli. Al Var, invece, Mariani e Posado.

Benevento-Verona Streaming: dove vederla in tv

Benevento-Verona sarà trasmessa a partire dalle ore 17 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canale Sky Calcio 4, anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.