McTominay ringrazia Conte: «È stato importante giocare finalmente da mezzala, il mio ruolo naturale. Mi ha aiutato tantissimo»

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha fatto un bilancio sui suoi anni in Italia, ringraziando l’ex allenatore Antonio Conte

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha raccontato a GQ Magazine la propria esperienza nella squadra partenopea, sottolineando l’importanza di uscire dalla zona di comfort per crescere professionalmente. L’ex giocatore ha spiegato come sentirsi finalmente nel proprio ruolo naturale di mezzala lo abbia aiutato a esprimere al meglio le proprie qualità, sia in fase offensiva che difensiva. Dopo aver assaporato lo scudetto, McTominay punta a ripetersi e a contribuire nuovamente al successo del club.

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PAROLE – «Ogni volta che esci dalla tua zona di comfort entri in un luogo spaventoso. Ma è anche un posto meraviglioso, perché ti dà spazio per crescere. La carriera è breve e bisogna godersela, altrimenti passa in un lampo. È stato importante giocare finalmente nel mio ruolo naturale di mezzala, dove posso sia attaccare sia difendere. Mi sono sentito subito a mio agio. Anche l’allenatore e lo staff tecnico mi hanno aiutato tantissimo a crescere e a capire meglio il gioco. Alla fine è stato il risultato del lavoro quotidiano. Lo scudetto? Speri sempre che il duro lavoro venga ripagato e che dimostri di poter aiutare una squadra a vincere il campionato. Ora però voglio ripetermi. Ho assaporato quel successo e non voglio fermarmi».