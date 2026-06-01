L’addio di un’icona: James Milner si ritira a 40 anni. L’eredità lasciata da un professionista perfetto

James Milner si ritira a 40 anni. La storia di un professionista perfetto che ha scritto capitoli indimenticabili in Premier League

L’annuncio del ritiro di James Milner dal calcio giocato segna la fine di un’era per la Premier League e per il calcio internazionale. Non stiamo parlando del giocatore più appariscente o del fantasista capace di rubare l’occhio con giocate funamboliche, ma dell’assoluta e perfetta incarnazione del professionista moderno: inesauribile, tatticamente intelligente e leader silenzioso.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Una carriera all’insegna della longevità

La storia calcistica di Milner è iniziata subito con un record: a soli 16 anni e 356 giorni, vestendo la maglia del Leeds United, divenne l’allora più giovane marcatore nella storia della Premier League. Da quel momento, ha costruito una carriera monumentale attraversando oltre vent’anni di calcio ad altissimi livelli. Dopo le esperienze formative e di grande crescita con Newcastle e Aston Villa, è arrivata la definitiva consacrazione.

Il passaggio al Manchester City gli ha permesso di sollevare i primi trofei importanti, ma è con il Liverpool di Jürgen Klopp che Milner ha vissuto il suo vero periodo d’oro. Ad Anfield è diventato il cuore pulsante e l’assoluto jolly tattico – capace di giocare ovunque, da mezzala a terzino – di una delle squadre più dominanti d’Europa. L’ultimo capitolo della sua epopea lo ha visto protagonista con il Brighton, dove ha portato la sua immensa leadership al servizio dei più giovani.

Un palmarès da leggenda

La bacheca di “Mr. Reliability” (il Signor Affidabilità, come lo chiamano in Inghilterra) parla da sola e lo consacra nell’Olimpo dei più vincenti d’Oltremanica:

3 Premier League (due con il Manchester City, una storica con il Liverpool nel 2020)

(due con il Manchester City, una storica con il Liverpool nel 2020) 1 UEFA Champions League (conquistata con i Reds nel 2019)

(conquistata con i Reds nel 2019) 1 Coppa del Mondo per Club FIFA

1 Supercoppa UEFA

2 FA Cup

2 Coppe di Lega inglesi (Carabao Cup)

(Carabao Cup) 2 Community Shield

L’eredità del professionista perfetto

Oltre ai tantissimi trofei, Milner lascia in eredità numeri impressionanti in termini di presenze in Premier League, posizionandosi ai vertici assoluti della classifica all-time del campionato inglese. Chiude una carriera lunghissima senza mai aver alzato la voce per una polemica, correndo più di tutti nei test fisici estivi persino a quasi quarant’anni e dimostrando che il talento puro, senza un’etica del lavoro maniacale e una cura ossessiva del proprio corpo, non basta per restare sulla cresta dell’onda per due decenni. Il calcio saluta oggi un vero e proprio monumento di dedizione, sacrificio e costanza.