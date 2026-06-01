Pazienza piange la scomparsa di Oikonomou: «Un ragazzo per bene, introverso e pulito. Sono mortificato» – ESCLUSIVA

Pazienza piange la scomparsa di Oikonomou: «Un ragazzo per bene e pulito. Sono mortificato». Il ricordo del suo ex compagno al Bologna

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Marios Oikonomou, ex difensore del Bologna, tragicamente coinvolto in un incidente stradale in Grecia pochi giorni fa. La notizia della sua morte ha scosso tifosi, ex compagni e addetti ai lavori, lasciando un vuoto nel panorama calcistico europeo.

In un’intervista esclusiva ai nostri microfoni di CalcioNews24.com, l’ex centrocampista Michele Pazienza, compagno di squadra di Oikonomou ai tempi del Bologna, ha voluto ricordare il collega con grande emozione. Nonostante il loro tempo insieme in squadra fosse limitato, Pazienza ha sottolineato la bontà e la serietà di Oikonomou, rimarcando quanto fosse un ragazzo pulito e corretto dentro e fuori dal campo.

PAROLE – «L’ho vissuto poco, perché in quella stagione ero fuori rosa. Però le sensazioni che ho avuto vivendolo anche per quelle poche volte dentro gli spogliatoi erano di un ragazzo introverso, riservato, semplice e con quella voglia di mostrare la propria professionalità e voglia di essere attraverso dei gesti semplici. Un ragazzo per bene, semplice, un ragazzo pulito. Questo è il ricordo che io ho di lui. Chiaramente sono mortificato per questa tragedia e sono veramente dispiaciuto per quello che gli è successo».

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Il ricordo di Pazienza evidenzia anche il senso di profonda tristezza e mortificazione per la tragedia, confermando il dolore provato da chi lo ha conosciuto personalmente. La scomparsa di Oikonomou rappresenta non solo una perdita per chi lo ha avuto vicino, ma anche per il mondo del calcio, che ricorda la sua carriera tra Serie A e Serie B, tra Cagliari, Bari, Spal, Sampdoria e Bologna, dove aveva lasciato un segno importante.

Il calcio greco e italiano rendono omaggio al giovane calciatore, ricordando non solo le sue qualità tecniche, ma anche il suo carattere gentile e professionale, che lo aveva reso un compagno di squadra stimato da tutti. La tragica vicenda richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla fragilità della vita, lasciando un messaggio di ricordo per chi ha condiviso momenti di campo e di spogliatoio con Oikonomou.

La comunità calcistica si unisce al dolore della famiglia, degli amici e dei tifosi, celebrando la carriera e la personalità di un ragazzo che, pur breve, ha saputo lasciare un’impronta indelebile in Italia e all’estero.