Oikonomou non ce l’ha fatta, addio all’ex difensore del Bologna, vittima di un tragico incidente in Grecia: la ricostruzione

Oikonomou non ce l’ha fatta, addio all’ex difensore che in Italia ha indossato le maglie di Bologna, Cagliari, Samp, Spal e Bari

È morto Marios Oikonomou, ex difensore greco, a soli 33 anni. La tragica notizia giunge dopo il grave incidente stradale del 23 maggio scorso a Giannina, città natale del calciatore, dove Oikonomou era rimasto coinvolto mentre era alla guida del suo scooter. Trasportato d’urgenza in codice rosso, aveva subito gravi lesioni alla testa a seguito dello scontro con un’auto in manovra, che lo avevano costretto a un delicato intervento di craniectomia decompressiva. Dopo giorni in terapia intensiva, il suo cuore ha cessato di battere nella tarda mattinata di oggi.

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Oikonomou aveva vestito la maglia di numerose squadre italiane, tra cui Cagliari, Bari, Spal e Sampdoria, ma è stato al Bologna, tra il 2014 e il 2017, che ha vissuto gli anni migliori, conquistando anche la promozione in Serie A. Le sue qualità difensive lo portarono anche a collezionare sei presenze con la nazionale greca, sottolineando il suo valore anche a livello internazionale.

Dopo l’esperienza italiana, Oikonomou aveva chiuso la carriera nel 2024 con il Panaitolikos, in Grecia, dopo aver giocato anche con Aek Atene e il Copenaghen, con cui vinse il campionato danese nel 2022. Tornato a Giannina, aveva scelto di vivere nuovamente nella città dove tutto ebbe inizio, giocando in passato per il PAS Giannina, il club della sua città.

Il ricordo di Oikonomou è legato non solo alle statistiche e ai trofei, ma anche alla sua determinazione e alla sua capacità di imporsi come leader difensivo sia in Italia sia all’estero. Il Bologna, in particolare, rimane la squadra dove ha lasciato il segno più profondo, diventando un pilastro della retroguardia e contribuendo al successo sportivo della società emiliana.

L’incidente che ha stroncato la vita del calciatore ha suscitato grande dolore nel mondo del calcio, con messaggi di cordoglio da parte di tifosi e club che hanno avuto il privilegio di averlo tra le loro fila. La carriera di Oikonomou, purtroppo interrotta tragicamente, lascia un’eredità di professionalità e impegno in campo, un esempio per le giovani generazioni di calciatori.

Il mondo del calcio greco e internazionale piange la scomparsa di un atleta che aveva ancora molto da dare, ricordando un difensore capace di fare la differenza e sempre pronto a lottare per la squadra, dentro e fuori dal campo.