Inghilterra terza, Francia quarta: 6‑4 pazzesco nella finalina più prolifica di sempre, con Saka e Mbappé protagonisti storici

La finale per il terzo posto dei Mondiali 2026 ha riscritto la storia: mai una partita valida per il bronzo aveva prodotto dieci reti. Il precedente record apparteneva alla Francia, che nel 1958 aveva battuto la Germania Ovest 6‑3, ma è stato superato dal clamoroso Francia‑Inghilterra 4‑6 disputato 68 anni dopo.

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Per l’Inghilterra si tratta del secondo miglior risultato di sempre in un Mondiale, dietro soltanto al trionfo del 1966. Un piazzamento costruito grazie a un primo tempo di dominio totale, chiuso sul 4‑0:

al 3’ Rice ha sbloccato la gara con un destro da fuori;

ha sbloccato la gara con un destro da fuori; al 19’ Konsa ha raddoppiato di testa su calcio d’angolo;

ha raddoppiato di testa su calcio d’angolo; nel finale di frazione Saka ha firmato una doppietta che ha indirizzato la partita.

Nella ripresa la Francia ha cambiato volto. Didier Deschamps, alla sua ultima partita da ct prima di lasciare la panchina a Zinedine Zidane, ha effettuato quattro sostituzioni che hanno ribaltato l’inerzia del match.

Da quel momento è iniziato lo show di Kylian Mbappé:

doppietta al 48’ e al 66’,

sorpasso a Lionel Messi nella classifica marcatori all‑time dei Mondiali (22 gol contro 21), in attesa della finale Spagna‑Argentina.

Nel mezzo è arrivata anche la rete di Barcola, che ha riportato i Bleus a contatto. L’Inghilterra ha però trovato il 5‑3 grazie a un rigore procurato da Spence e trasformato da Saka, autore di una tripletta.

Il finale è stato ancora pirotecnico: nel recupero Dembélé ha siglato il 4‑5, mentre Bellingham ha chiuso definitivamente la sfida in campo aperto, fissando il risultato sul 6‑4.

Una partita fuori da ogni logica, un concentrato di emozioni, record e colpi di scena: la miglior fotografia possibile di una finalina che entrerà nella storia del Mondiale.