Perisic torna ancora all’Inter? Ritorno romantico possibile: il croato aspetta una chiamata, ma va convinta Oaktree

Perisic Inter, l’esterno spinge per tornare in nerazzurro: date le difficoltà nel trovare un nuovo esterno, il croato può essere la soluzione

Ivan Perisic continua a coltivare l’idea di un ritorno all’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno croato spera in una chiamata da parte del club nerazzurro e sarebbe pronto a muoversi concretamente qualora arrivasse un segnale dalla dirigenza.

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Il giocatore, oggi al PSV, aveva già lasciato intendere nelle scorse settimane la propria disponibilità a tornare a Milano con parole molto chiare: «Dipende dal direttore e dal presidente. Sanno dove sono, devono trovarmi». Un’autocandidatura esplicita, che racconta il desiderio del classe 1989 di vivere una nuova avventura con la maglia nerazzurra.

Perisic sarebbe disposto a chiedere la cessione al club olandese soltanto per l’Inter. Non si tratterebbe quindi di un generico ritorno in Serie A, ma di una scelta mirata: il croato non sarebbe interessato a vestire altre maglie italiane.

Perisic Inter, Chivu lo accoglierebbe volentieri

Rispetto a gennaio, la situazione appare diversa. Perisic non ha più obiettivi da completare in Olanda dopo il campionato vinto con il PSV e guarda con attenzione agli sviluppi del mercato nerazzurro.

Il giocatore sa che Cristian Chivu lo accoglierebbe positivamente, anche alla luce dei contatti e dei segnali arrivati nei mesi scorsi. L’allenatore conosce bene il valore tecnico, fisico e mentale di Perisic, profilo capace di garantire esperienza, duttilità e personalità.

Perisic Inter, il nodo resta l’età

Il principale ostacolo resta legato alla linea della proprietà. Oaktree potrebbe infatti avere qualche perplessità sull’ingaggio di un calciatore di 37 anni, nonostante il croato sia convinto di poter ancora incidere ad alti livelli.

Perisic ritiene di avere una condizione fisica importante e di poter essere utile sia da titolare sia da subentrante. Inoltre, il suo ritorno avrebbe anche un valore nello spogliatoio: esperienza internazionale, mentalità vincente e ruolo da esempio per i più giovani.

Il messaggio è già arrivato a chi deve decidere. Ora la palla passa all’Inter, chiamata a valutare se trasformare il sogno romantico di Perisic in una vera operazione di mercato.