Manchester United all’assalto di Manu Koné: la Roma fissa il prezzo per la maxi-cessione del francese

Il Manchester United spinge per Manu Koné, la Roma ha già stabilito il prezzo della sua partenza. Tutti i dettagli e le cifre

Il Manchester United si prende con forza la scena del calciomercato internazionale e, dopo aver concluso investimenti pesantissimi, guarda con estremo interesse alla Serie A. I Red Devils non hanno alcuna intenzione di fermarsi dopo gli innesti ufficiali di Youri Tielemans e Andrey Santos, operazioni che hanno comportato un esborso complessivo vicino ai 100 milioni di euro. La dirigenza di Old Trafford è ora pronta a sferrare un nuovo importante attacco a centrocampo, mettendo nel proprio mirino Manu Koné, centrocampista di proprietà della Roma. La corsa al calciatore francese si preannuncia infuocata, considerato anche il forte gradimento del Chelsea, club da cui lo United ha recentemente prelevato proprio Santos, sebbene i Blues appaiano più defilati nelle ultime ore.

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La posizione della Roma: valutazione da 50 milioni e scadenze UEFA

A fare il punto sulla strategia della dirigenza giallorossa è il quotidiano Il Tempo, che evidenzia come il club capitolino abbia già stabilito le proprie condizioni economiche. La Roma valuterà unicamente le offerte che partiranno da una base minima di 50 milioni di euro. Questa cifra viene ritenuta congrua e necessaria anche nell’ottica di sistemare i conti con l’Uefa e garantire stabilità al bilancio societario.

Tuttavia, poiché la necessità stringente di realizzare una plusvalenza entro la data limite dello scorso 30 giugno è ormai alle spalle, i giallorossi non hanno alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello. Il centrocampista, forte di un contratto a lungo termine in scadenza il 30 giugno 2029, ha visto lievitare la propria quotazione anche grazie alle ottime prestazioni fornite sul palcoscenico dei Mondiali, vetrina che lo ha consacrato all’attenzione dei principali top club europei.

Contatti continui con l’entourage: la strategia dei Red Devils

I prossimi giorni potrebbero assumere un’importanza cruciale per definire il futuro del mediano transalpino. Come rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, i rapporti tra i vertici del Manchester United e gli agenti del calciatore sono ottimi. I contatti con l’entourage di Koné si sono intensificati sensibilmente da quando è definitivamente sfumata la pista che portava a Ederson.

Fino a questo momento non è ancora stata presentata una vera e propria offerta scritta ufficiale sulla scrivania della dirigenza romanista, ma la settimana che sta per cominciare promette di essere quella decisiva per il definitivo affondo dall’Inghilterra. La Roma attende la mossa ufficiale dei britannici per capire se si arriverà alla fumata bianca.