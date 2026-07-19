Spagna Argentina, la partita di Oyarzabal: il focus sulla prestazione dell’attaccante

Spagna Argentina, la partita di Oyarzabal: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante nella finale dei Mondiali

Uno dei protagonisti di Spagna Argentina, la gara valida per la finale del Mondiale 2026, è Oyarzabal. Punta centrale, in gol nella semifinale con la Francia su calcio di rigore, 5 le reti segnate in questo Mondiale. A partire da queste considerazioni va letta la partita dell’attaccante di De la Fuente. Ecco la sua prestazione odierna nel dettaglio.

La partita di Oyarzabal

PRIMO TEMPO

Primo pallone toccato dopo 48 secondi su passaggio di Dani Olmo nella propria metà campo. Al 7′ buon tacco per chiudere un triangolo con Pedro Porro che cade al momento di raggiungere passaggio al limite. Buoni i primi movimenti, è attivo e molto coinvolto nella manovra. Al 14′ su un lancio Oyarzabal viene anticipato di testa da Lisandro Martinez. Al 23′ riceve da Rodri, si pensa in fuorigioco e perde il tempo per agganciare un pallone promettente in area di rigore. Al 31′ va a disturbare il rinvio di Romero, poco dopo una spinta dell’argentino lo manda fuori giri. Al 39′ ha finalmente un buon pallone da girare verso la porta al limite dell’area, il sinistro è potente ma non angolato, Dubu Martinez blocca a terra con sicurezza. Un minuto dopo causa il primo ammonito del match andando a intercettare un passaggio di De Paul e costringendo Lisandro Martinez a un fallo tattico. Buon filtrante per Pedro Porro che in area mette sul secondo palo dove non c’è nessuno dei compagni. Sempre generoso l’attaccante della Real Sociedad ad aiutare la squadra a 60 metri dalla porta. Nell’extra-time non controlla bene un pallone e va a commettere fallo su Messi che interviene in modo tempestivo su di lui. Si va all’intervallo sullo 0-0, gara che non trova ancora un ritmo diverso per avere una squadra che prevale.

SECONDO TEMPO

Al 55′ bella azione della Spagna con tanti tocchi di prima, Oyarzabal riceve sulla trequarti, indugia nell’andare al tiro e decide di imbucare per Fabian Ruiz con un tunnel, la difesa argentina riesce a chiudere in area di rigore. La sua gara, piuttosto anonima, finisce all’ora di gioco: Luis De la Fuente decide di sostituire rinunciando al capocannoniere della Spagna, dentro Ferram Torres. I palloni toccati sono stati 25, solo 79% la percentuale dei passaggi riusciti.