Rudi Garcia non è più il CT del Belgio: comunicato ufficiale, retroscena e dichiarazioni dopo l’addio alla panchina

Rudi Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio: la federazione ha ufficializzato la separazione con un comunicato che segna la fine di un ciclo iniziato nel 2025 e concluso dopo l’eliminazione ai quarti di finale del Mondiale contro la Spagna.

La decisione arriva in un momento delicato per i Diavoli Rossi, chiamati a ripensare strategia, identità e obiettivi dopo un percorso internazionale che non ha rispettato le aspettative. L’avventura di Rudi Garcia sulla panchina belga era iniziata con ambizioni elevate: rilanciare una generazione in transizione, valorizzare nuovi talenti e mantenere la competitività di una nazionale che negli ultimi anni aveva spesso sfiorato traguardi importanti.

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IL COMUNICATO – “Da quando ha assunto l’incarico nel febbraio 2025, Rudi ha aiutato a guidare i Diavoli Rossi in un periodo difficile, assicurando la permanenza in Lega A della UEFA Nations League, la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 e l’arrivo ai quarti di finale del torneo. Ringraziamo sinceramente Rudi Garcia e il suo staff per la dedizione, la professionalità e l’impegno dimostrati negli ultimi 18 mesi, e auguriamo loro ogni successo per il futuro”.

PAROLE GARCIA – “Dopo i colloqui con la Federcalcio belga, abbiamo deciso di non prolungare l’eccellente percorso degli ultimi 18 mesi. Lascio il Belgio in Lega A di Nations League e tra le 8 migliori squadre del mondo. Solo la Spagna, nuovo campione del mondo, contro cui siamo stati gli unici a segnare un gol in 8 partite, non ci ha permesso di andare ancora più lontano nella più prestigiosa delle competizioni”.

“Voglio ringraziare il mio straordinario gruppo di giocatori, il direttore sportivo Vincent Mannaert e i tifosi che ci hanno sostenuto per tutto il Mondiale, anche nel cuore della notte in Europa. Sono di nuovo pronto, ora, per nuove ambizioni in nazionale o in club. Auguro il meglio al Belgio per continuare il ricambio generazionale che ho avuto il piacere di avviare“.