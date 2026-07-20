Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Fiorentina Frosinone Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Monza Napoli Parma Roma Sassuolo Torino Udinese Venezia

Mondiali

Rudi Garcia lascia la guida del Belgio: comunicato ufficiale e dichiarazioni del tecnico

mauro.pioli

Published

3 ore ago

on

By

Rudi Garcia per calcio

Rudi Garcia non è più il CT del Belgio: comunicato ufficiale, retroscena e dichiarazioni dopo l’addio alla panchina

Rudi Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio: la federazione ha ufficializzato la separazione con un comunicato che segna la fine di un ciclo iniziato nel 2025 e concluso dopo l’eliminazione ai quarti di finale del Mondiale contro la Spagna.

La decisione arriva in un momento delicato per i Diavoli Rossi, chiamati a ripensare strategia, identità e obiettivi dopo un percorso internazionale che non ha rispettato le aspettative. L’avventura di Rudi Garcia sulla panchina belga era iniziata con ambizioni elevate: rilanciare una generazione in transizione, valorizzare nuovi talenti e mantenere la competitività di una nazionale che negli ultimi anni aveva spesso sfiorato traguardi importanti.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

IL COMUNICATO –  “Da quando ha assunto l’incarico nel febbraio 2025, Rudi ha aiutato a guidare i Diavoli Rossi in un periodo difficile, assicurando la permanenza in Lega A della UEFA Nations League, la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 e l’arrivo ai quarti di finale del torneo. Ringraziamo sinceramente Rudi Garcia e il suo staff per la dedizione, la professionalità e l’impegno dimostrati negli ultimi 18 mesi, e auguriamo loro ogni successo per il futuro”.

PAROLE GARCIA –Dopo i colloqui con la Federcalcio belga, abbiamo deciso di non prolungare l’eccellente percorso degli ultimi 18 mesi. Lascio il Belgio in Lega A di Nations League e tra le 8 migliori squadre del mondo. Solo la Spagna, nuovo campione del mondo, contro cui siamo stati gli unici a segnare un gol in 8 partite, non ci ha permesso di andare ancora più lontano nella più prestigiosa delle competizioni”.

“Voglio ringraziare il mio straordinario gruppo di giocatori, il direttore sportivo Vincent Mannaert e i tifosi che ci hanno sostenuto per tutto il Mondiale, anche nel cuore della notte in Europa. Sono di nuovo pronto, ora, per nuove ambizioni in nazionale o in club. Auguro il meglio al Belgio per continuare il ricambio generazionale che ho avuto il piacere di avviare“.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×