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Mondiali

Spagna Argentina LIVE: sorpresa a centrocampo per De La Fuente, Scaloni punta su Nico Gonzalez. Le formazioni ufficiali della finale

Published

7 minuti ago

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Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale dei Mondiali 2026

È tempo di finale: Spagna e Argentina si giocano il Mondiale al MetLife Stadium di New York.

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Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti dalle 21

Migliore in campo

Al termine del match

Spagna Argentina 0-0: risultato e tabellino

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De la Fuente

ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez; Tagliafico, De Paul, MacAllister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Lionel Messi, Julian Alvarez. Ct. Scaloni

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