Mondiali
Spagna Argentina LIVE: sorpresa a centrocampo per De La Fuente, Scaloni punta su Nico Gonzalez. Le formazioni ufficiali della finale
Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale dei Mondiali 2026
È tempo di finale: Spagna e Argentina si giocano il Mondiale al MetLife Stadium di New York.
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Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola
Aggiornamenti dalle 21
Migliore in campo
Al termine del match
Spagna Argentina 0-0: risultato e tabellino
SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De la Fuente
ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez; Tagliafico, De Paul, MacAllister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Lionel Messi, Julian Alvarez. Ct. Scaloni
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