Corsa al Pallone d’Oro 2026: il Mondiale alla Spagna spariglia le carte. Tra il bis di Rodri e la tentazione Messi

La notte del trionfo spagnolo nei Mondiali americani ha ufficialmente aperto il dibattito più acceso della stagione: chi alzerà il Pallone d’Oro 2026?

Se da un lato il Paris Saint-Germain ha calato il bis consecutivo in Champions League, dall’altro il verdetto del campo a New York rischia di ribaltare ogni pronostico. Nessun “asso pigliatutto” ha dominato la scena da inizio a fine anno, trasformando la corsa al trofeo individuale più ambito in un vero e proprio rompicapo per analisti e bookmaker.

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Le quote e i favoriti: da Messi all’incognita Mbappé

L’andamento del Mondiale ha stravolto i tabelloni delle scommesse sportive, riportando in cima alla lista nomi che sembravano ormai defilati.

Lionel Messi (2,25 – 2,50): Arrivato al Mondiale lontano dai primi dieci favoriti secondo i principali operatori, il capitano dell’Argentina ha trascinato l’Albiceleste fino alla finale a suon di record (8 gol nel torneo, 21 totali ai Mondiali). Nonostante il KO in finale contro la Roja, la Pulce resta il candidato numero uno alla successione di Ousmane Dembélé: la sua quota oscilla tra 2,25 (Snai) e 2,50 (AdmiralBet e StarCasinò).

Arrivato al Mondiale lontano dai primi dieci favoriti secondo i principali operatori, il capitano dell’Argentina ha trascinato l’Albiceleste fino alla finale a suon di record (8 gol nel torneo, 21 totali ai Mondiali). Nonostante il KO in finale contro la Roja, la Pulce resta il candidato numero uno alla successione di Ousmane Dembélé: la sua quota oscilla tra 2,25 (Snai) e 2,50 (AdmiralBet e StarCasinò). Kylian Mbappé (5,00 – 9,00): Il titolo di capocannoniere del Mondiale conquistato con 10 reti lo tiene saldamente in corsa (5,00 su StarCasinò, ben 9,00 su Snai). Tuttavia, per la stella del Real Madrid si tratterebbe dell’unica consolazione in una stagione di club fallimentare, chiusa a zero titoli e culminata con la chiamata in panchina di José Mourinho per rifondare i Blancos.

L’outsider che scombina i piani: la tentazione Rodri

Attenzione però all’effetto-Spagna. Il trionfo della Roja ha incoronato Rodri come miglior giocatore del Mondiale: il metronomo del Manchester City, spinto dal successo per 1-0 in finale contro l’Argentina, punta con decisione a un clamoroso bis dopo il trionfo del 2024. Le sue quote, prima del match decisivo, gravitavano tra 10,00 e 12,00, ma la sua candidatura sta prendendo quota d’ora in ora.

Più defilato invece il compagno di squadra Lamine Yamal: pur essendosi laureato campione del mondo, la stellina del Barcellona non ha brillato abbastanza nelle fasi calde del torneo per strappare una nomination da prima fascia.

Tra il club e la patria, la resa dei conti è appena iniziata: la parola passa ora ai giurati.