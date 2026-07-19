Zaniolo Udinese, passi avanti per la permanenza: accordo più vicino con i bianconeri

Zaniolo Udinese, dialoghi continui per trovare l’intesa e ricucitura vicina col calciatore: si attendono sviluppi in serata

La trattativa tra Udinese e Nicolò Zaniolo entra in una fase sempre più importante. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero, il giocatore e il suo entourage stanno lavorando senza sosta per trovare un accordo economico definitivo che possa soddisfare tutte le parti.

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La situazione è nota: l’Udinese ha riscattato il numero 10 dal Galatasaray, confermando la volontà di puntare ancora su di lui. Ora, però, resta da sistemare il tema dell’ingaggio, passaggio considerato decisivo per arrivare alla piena ricucitura e alla permanenza del calciatore a Udine.

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Negli ultimi giorni erano già stati registrati segnali positivi, ma nelle ultime ore sarebbero arrivati ulteriori passi avanti. La sensazione è che entro sera possa essere trovata una quadra definitiva per confermare Zaniolo alla corte di Kosta Runjaic.

Zaniolo Udinese, il rendimento della scorsa stagione

Il club friulano considera Zaniolo un elemento importante del proprio progetto tecnico. Nella passata stagione il trequartista ha collezionato 34 presenze complessive, di cui 32 in Serie A e 2 in Coppa Italia, mettendo insieme 6 gol e 6 assist.

Numeri che hanno confermato il suo peso offensivo e la sua capacità di incidere tra le linee, sia come rifinitore sia come finalizzatore. Proprio per questo l’Udinese vuole trovare un accordo che permetta al giocatore di proseguire il percorso in bianconero con maggiore serenità.

Zaniolo Udinese, la promessa del club

Il nodo nasce anche dagli accordi presi al momento del suo arrivo. Zaniolo aveva firmato sul gong del mercato 2025/2026 e la promessa dell’Udinese era quella di riaprire il tavolo prima della nuova stagione per discutere un nuovo ingaggio.

I contatti sono proseguiti nelle ultime settimane, senza però arrivare subito alla fumata bianca. Ora il confronto sembra aver prodotto un’accelerazione concreta. La permanenza di Nicolò Zaniolo a Udine non è ancora formalmente chiusa, ma l’intesa appare decisamente più vicina.