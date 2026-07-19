Summerville alla Roma, giallorossi al lavoro per chiudere il suo arrivo nella Capitale. Cosa manca per la fumata bianca finale

Summerville alla Roma, cosa sta succedendo per il suo arrivo in giallorosso e cosa manca per la chiusura dell’operazione

La Roma accelera vistosamente sul fronte delle trattative e punta con decisione a rinforzare il proprio reparto offensivo. La dirigenza giallorossa sta intensificando i contatti per assicurarsi le prestazioni di Crysencio Summerville, talentuoso esterno d’attacco attualmente in forza al West Ham. Le ultime ore si stanno rivelando a dir poco cruciali per il buon esito dell’operazione, con il club capitolino che sta forzando i tempi per arrivare alla definitiva chiusura e trovare la quadra definitiva con la controparte inglese.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La trattativa con gli Hammers: si lavora per ritoccare l’offerta

I dialoghi tra la sponda giallorossa e i vertici degli Hammers sono continui e serrati. Dopo una prima offerta ufficiale presentata nella giornata di ieri, la Roma è consapevole che la base economica della proposta andrà parzialmente ritoccata verso l’alto per soddisfare le pretese del club londinese.

Si tratta di ore frenetiche per i dirigenti di Trigoria secondo Gianluca Di Marzio, impegnati nel tentativo di colmare la distanza tra domanda e offerta nel minor tempo possibile. L’obiettivo della società è quello di definire presto i dettagli finanziari, strutturando una formula contrattuale che possa convincere definitivamente il West Ham, magari inserendo dei bonus legati alle prestazioni individuali del calciatore e ai traguardi di squadra.

C’è già l’intesa con il giocatore: Summerville dice sì al progetto

Se dal punto di vista burocratico e finanziario tra i due club c’è ancora da lavorare sui dettagli commerciali, il fronte legato al calciatore si presenta decisamente più in discesa e solido. La Roma ha già in mano l’accordo con il giocatore, il quale ha manifestato fin da subito un forte gradimento nei confronti del trasferimento nella Capitale.

L’esterno olandese ha apprezzato moltissimo il progetto tecnico che gli è stato illustrato, vedendo nella maglia giallorossa l’opportunità ideale per consacrarsi definitivamente a grandi livelli e per ricoprire un ruolo da assoluto protagonista nello scacchiere tattico della squadra.

Un innesto di qualità per il futuro della Roma

Il potenziale arrivo del giocatore rappresenterebbe il primo grande colpo della Roma in questa intensa sessione di calciomercato. Un innesto di assoluto spessore, capace di garantire velocità, imprevedibilità e una notevole propensione all’uno contro uno, caratteristiche fondamentali richieste dall’allenatore per elevare il tasso tecnico della rosa. La tifoseria giallorossa resta alla finestra, in attesa di sviluppi significativi che potrebbero concretizzarsi già a stretto giro di posta.