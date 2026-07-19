La Penna premiato dall’AIA, esplode la polemica Juve: torna il caso Kalulu in Inter-Juventus

La Penna, il premio AIA come miglior arbitro della stagione 2025/26 riaccende le discussioni e le polemiche di Inter-Juventus

Il premio assegnato dall’AIA a Federico La Penna ha acceso nuove polemiche, soprattutto tra i tifosi della Juventus. Il fischietto della sezione di Roma ha ricevuto il prestigioso Premio Giovanni Mauro, riconoscimento attribuito all’arbitro della massima categoria nazionale maggiormente distintosi nel corso della stagione.

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A far discutere, però, è soprattutto il ricordo di Inter-Juventus dello scorso febbraio, partita segnata dall’espulsione di Pierre Kalulu nel derby d’Italia. Un episodio che il mondo bianconero non ha dimenticato e che è tornato d’attualità proprio dopo l’annuncio del premio.

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La Penna, il comunicato dell’AIA sul Premio Giovanni Mauro

L’Associazione Italiana Arbitri ha annunciato il riconoscimento attraverso una nota ufficiale, sottolineando il valore del premio e il percorso dell’arbitro romano.

«Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri ha deliberato i Premi Nazionali per la Stagione Sportiva 2025/2026. Al nostro Federico La Penna va il prestigioso Premio Giovanni Mauro come riconoscimento “all’Arbitro della massima categoria nazionale maggiormente distintosi sotto il profilo tecnico nel corso della Stagione Sportiva 2026/2026”».

Nella stessa comunicazione, l’AIA ha rimarcato l’importanza del risultato per la sezione arbitrale di appartenenza.

«Un importante risultato per Federico e per la nostra sezione. Il Premio Giovanni Mauro è considerato come il riconoscimento più importante riservato agli arbitri di calcio. Nell’albo d’oro figurano tra i vincitori della nostra sezione Generoso Dattilo, Vincenzo Orlandini, Carlo Longhi, Antonio Sbardella, Massimo Ciulli, Riccardo Lattanzi, Gianfranco Menegali e Daniele Doveri».

La Penna, perché i tifosi della Juventus protestano

La motivazione del premio, legata al profilo tecnico della stagione di La Penna, ha generato molte reazioni. A finire nuovamente sotto la lente è l’episodio del secondo giallo mostrato a Kalulu durante Inter-Juve, giudicato inesistente da una parte consistente dell’ambiente bianconero.

A rendere il tema ancora più discusso è il fatto che anche Gianluca Rocchi avrebbe successivamente ammesso l’errore dell’arbitro in quella circostanza. Nell’azione era stato coinvolto anche Alessandro Bastoni, finito nel mirino dei tifosi per la caduta che aveva portato alla decisione arbitrale.

Juventus, il premio a La Penna diventa un nuovo caso

Il riconoscimento a La Penna diventa così un nuovo motivo di confronto sul rapporto tra arbitri, valutazioni tecniche e percezione degli episodi più discussi della stagione. Per l’AIA si tratta di un premio prestigioso; per molti tifosi della Juventus, invece, resta difficile separare il giudizio complessivo dall’errore commesso nel derby d’Italia.