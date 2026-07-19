Calcio Estero
Infantino celebra la finale Mondiale: «L’evento più incredibile della storia dell’umanità»
Spagna-Argentina, ultimo atto dei Mondiali 2026: il presidente della FIFA, Gianni Infantino, esalta il torneo che si concluderà oggi
I Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti sono arrivati all’atto conclusivo. Questa sera, alle 21 ora italiana, Spagna e Argentina si contenderanno il titolo nella finalissima in programma al MetLife Stadium del New Jersey.
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Una sfida di enorme fascino, che metterà di fronte due Nazionali ricche di talento, storia e ambizione. Alla vigilia della partita più attesa del torneo è intervenuto anche il presidente della FIFA Gianni Infantino, protagonista della conferenza stampa di presentazione della finale.
Spagna-Argentina, le parole di Infantino
Il numero uno della FIFA ha celebrato l’importanza dell’evento, definendo la finale tra Spagna e Argentina un appuntamento speciale per tutto il movimento calcistico.
«Questa finale è un regalo degli dei al calcio».
Infantino ha poi tracciato un bilancio molto positivo dell’intera competizione, sottolineando l’impatto avuto dal Mondiale sul piano sportivo, sociale e culturale.
«Immaginavo che sarebbe stato un evento grandioso, ma non di queste dimensioni. Non con questa atmosfera, questa festa e questa energia. E’ stato l’evento più incredibile della storia dell’umanità. Non solo il più grande Mondiale, ma il più grande evento sportivo, sociale e culturale che l’umanità abbia mai vissuto. Credo che dovremo inventare nuove parole per descriverlo».
Ora la parola passa al campo: Spagna e Argentina sono pronte a giocarsi la Coppa del Mondo.
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