Luca Esposito trovato morto a Eboli: il giornalista sportivo sarebbe stato ucciso e dato alle fiamme

Luca Esposito, choc nel mondo del giornalismo sportivo campano: omicidio a Eboli, la ricostruzione e il cordoglio

Il mondo del giornalismo sportivo italiano è sotto choc per la morte di Luca Esposito, all’anagrafe Luigi, noto cronista originario di Nocera Inferiore. Il corpo del giornalista, 53 anni, è stato trovato carbonizzato nella mattinata di domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli, in provincia di Salerno.

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Secondo le prime ricostruzioni, Esposito sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e successivamente dato alle fiamme. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Salerno, non avrebbero dubbi sulla natura dell’accaduto: si tratterebbe di un omicidio.

Luca Esposito, il ritrovamento dopo l’incendio

L’allarme è scattato inizialmente per un incendio segnalato in un terreno agricolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che durante le operazioni di spegnimento hanno rinvenuto il corpo devastato dalle fiamme.

In un primo momento non era stato possibile stabilire l’identità della vittima. La svolta sarebbe arrivata con il ritrovamento, nella zona, di un’auto abbandonata intestata a Luca Esposito. Da lì sono partiti gli accertamenti che hanno permesso di collegare il veicolo alla scomparsa del giornalista.

Luca Esposito, una figura conosciuta nello sport

Laureato in Biologia e con una seconda laurea in Lettere, Esposito era da sempre appassionato di sport. Si faceva chiamare Luca e con questo nome firmava articoli e interventi televisivi. Era direttore del sito Tutto Salernitana e collaborava anche con l’emittente OttoChannel come opinionista.

Chi lo conosceva lo descrive come una persona diretta, appassionata e molto legata alle proprie convinzioni.

RICORDO – «Difendeva con forza le sue idee».

Luca Esposito, il cordoglio di OttoChannel

Il direttore di OttoChannel, Pierluigi Melillo, ha espresso dolore e incredulità per la morte del giornalista.

CORDOGLIO – «La notizia della scomparsa di Luca Esposito ci lascia sconvolti e addolorati, ma soprattutto increduli rispetto all’orribile esecuzione di cui è stato vittima».

Melillo ha poi ricordato il ruolo di Esposito nell’emittente.

COLLABORAZIONE – «Luca – si legge nella nota – è stato per noi un prezioso collaboratore come opinionista, certamente scomodo ma mai banale e soprattutto sempre coraggioso nel difendere le sue opinioni sul mondo del calcio. In questo momento difficile ci stringiamo alla famiglia che vive un dolore cosi terribile e speriamo che le forze dell’ordine possano fare piena luce su una tragedia che suscita forte preoccupazione nell’opinione pubblica, assicurando i responsabili alla giustizia».

PROGETTI – «Come OttoChannel siamo profondamente addolorati anche perché Luca sarebbe stato per la prossima stagione uno degli opinionisti di punta delle nostre trasmissioni sportive. Con Annibale Discepolo avrebbe riformato una coppia divertente e brillante nella trasmissione dedicata all’Avellino calcio. Luca era popolarissimo e faceva discutere, sempre e comunque».

Le indagini proseguono per chiarire movente, dinamica e responsabilità di un delitto che ha scosso profondamente il mondo dell’informazione sportiva campana.

Tutta la redazione di CalcioNews24.com si unisce al cordoglio della sua famiglia.