Manchester United, assalto totale a Calros Baleba: il Brighton chiede 100 milioni per il suo gioiello. Le ultime

Il Manchester United prosegue con decisione la propria campagna di rafforzamento a centrocampo. Dopo gli arrivi di Andrey Santos e Youri Tielemans e dopo aver definitivamente accantonato la pista Ederson, il club vuole aggiungere un altro elemento di alto livello alla mediana e sarebbe pronto a investire una cifra vicina ai 100 milioni di sterline.

Il profilo individuato è quello di Carlos Baleba del Brighton, che avrebbe già manifestato la volontà di trasferirsi esclusivamente all’Old Trafford, come accaduto anche la scorsa estate. L’obiettivo dello United è completare la rivoluzione in mezzo al campo con un giocatore giovane, fisico e già pronto per la Premier League.

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Il giornalista Ben Jacobs ha spiegato che l’operazione potrebbe chiudersi rapidamente: il giocatore spinge per il trasferimento, i termini personali non rappresentano un ostacolo e lo United potrebbe trattare direttamente con il Brighton evitando aste. In un’intervista a United Stand, Jacobs ha sottolineato che tutto dipenderà dalla disponibilità dei Red Devils a soddisfare le richieste economiche dei Seagulls, aggiungendo che se il club pagherà quanto richiesto, l’affare si chiuderà in fretta.

Al momento, però, la dirigenza ha rallentato la trattativa per valutare anche altri profili come possibile terzo centrocampista.

La posizione del Brighton è chiara: Baleba, reduce da una stagione segnata da molte voci di mercato, è valutato quasi 100 milioni di sterline e ha un contratto valido fino al 2028. Un anno fa lo United era disposto ad arrivare a 75 milioni, ma senza presentare un’offerta ufficiale.

Ora, per portarlo via dall’Amex Stadium, servirà un investimento molto più alto, perché il Brighton non ha fretta di vendere e intende massimizzare il profitto.