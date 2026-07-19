Scaloni Lazio, il retroscena di Reja: «Gli scrissi per tornare, ma scelse l’Argentina»

Scaloni sarebbe potuto essere l’allenatore della Lazio, Reja racconta il legame con l’attuale ct dell’Argentina: il retroscena

Alla vigilia della finale del Mondiale tra Spagna e Argentina, Edy Reja ha parlato a Il Messaggero, svelando un retroscena che lega Lionel Scaloni alla Lazio. L’ex allenatore biancoceleste ha ricordato il rapporto con l’attuale commissario tecnico dell’Albiceleste, conosciuto proprio durante l’esperienza romana e poi ritrovato all’Atalanta.

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Reja ha tracciato il profilo di Scaloni, evidenziandone le qualità umane, tattiche e di leadership già emerse quando l’argentino era ancora calciatore. Un racconto che assume un valore particolare alla vigilia della sfida mondiale contro la Spagna, con Scaloni ormai diventato uno dei tecnici più influenti del panorama internazionale.

RICORDO – «Lo conobbi alla Lazio e poi lo portai All’Atalanta: non potevo non parlare con lui di calcio, era di ispirazione. Aveva una sua visione, esprimeva concetti futuristici. Aveva un occhio clinico e unico nel valutare i giocatori, osservandoli dalla panchina, anche quelli avversari. Era un leader carismatico, sveglio. Le squadre che ho allenato lo consideravano una guida perché aveva carattere e personalità. Quando parlava tutti lo seguivano».

Scaloni Lazio, il tentativo di Reja nel 2024

Nel corso dell’intervista, Reja ha poi svelato un retroscena di mercato legato alla panchina biancoceleste. Nel 2024, l’ex tecnico avrebbe parlato con Claudio Lotito e contattato direttamente Scaloni per capire se ci fossero margini per un ritorno alla Lazio, questa volta da allenatore.

Il ct argentino, però, avrebbe declinato l’ipotesi, scegliendo di rispettare il proprio impegno con la Nazionale.

RETROSCENA – «Nel 2024 parlai con Lotito e scrissi a Scaloni se voleva tornare alla Lazio come tecnico. Lui rispose: “No mister, io resto con la mia Argentina, ho un impegno e non mi tiro indietro”. Lotito non va a vedere la finale del Mondiale e manda emissari? In questo momento ha altre gatte da pelare fra Lazio e Reggina. Ho il club biancoceleste nel cuore, mi spiace stia vivendo questa fase, ma la frattura fra ambiente e società è una questione vecchia e profonda. Io mollai anche per questo…».

Lazio, Reja tra affetto e amarezza

Le parole di Reja confermano il forte legame dell’allenatore con la Lazio, ma anche la preoccupazione per il momento vissuto dal club. Il riferimento alla distanza tra ambiente e società racconta una frattura che, secondo l’ex tecnico, affonda le proprie radici nel tempo.

Intanto Scaloni si prepara alla finale mondiale con l’Argentina, dopo aver respinto in passato la possibilità di tornare a Roma. Una scelta di fedeltà alla Selección che oggi lo porta a giocarsi un’altra pagina di storia.