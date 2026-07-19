Inter, settimana calda per Djed Spence: summit con il Tottenham e proposta da 35 milioni sul tavolo

Il Mondiale dell’Inghilterra si è chiuso con la spettacolare vittoria per 6‑4 sulla Francia nella finale per il terzo posto, un risultato che fa sorridere anche l’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno individuato in Djed Spence il profilo ideale per sostituire Denzel Dumfries, passato al Real Madrid. L’esterno inglese, reduce da un torneo di altissimo livello e già protagonista in Serie A con il Genoa, ha convinto il ct Tuchel e ha attirato l’attenzione della dirigenza interista, che dopo aver visto sfumare Palestra e Khalaili lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi per la fascia destra.

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Con il Mondiale terminato, l’Inter può ora sedersi al tavolo con il Tottenham, forte del gradimento già ottenuto dal giocatore. Cristian Chivu ha bisogno di avere presto il nuovo esterno per impostare il lavoro tattico, anche se Spence si prenderà qualche giorno di riposo dopo la competizione. Secondo La Gazzetta dello Sport, da lunedì ogni giorno può essere quello giusto per il contatto decisivo: in settimana è previsto l’incontro con gli Spurs per trovare un’intesa e capire quando affondare il colpo, consapevoli della volontà del calciatore di tornare in Italia e vestire la maglia dei campioni d’Italia.

Il nodo principale resta il prezzo. L’Inter non intende superare i 35 milioni di euro, cifra che rappresenta il punto d’incontro tra i 25 offerti per Khalaili e i 50 messi sul piatto per Palestra. Molto dipenderà dalla posizione del Tottenham, che potrebbe decidere di alzare ulteriormente la valutazione dopo l’ottimo Mondiale disputato da Spence. La trattativa non sarà semplice: gli Spurs sono una bottega cara e i nerazzurri lo sanno bene, ma a un mese dall’inizio del campionato diventa fondamentale riempire le caselle mancanti, a partire proprio dalla fascia destra orfana di Dumfries.

Spence è il primo nome, ma non l’unico. Restano sul tavolo le alternative Vanderson del Monaco, Read del Feyenoord – su cui pesano dubbi fisici – e Molina dell’Atletico Madrid. Piace anche Guela Doué, ma la sua valutazione è ancora più alta. L’Inter vuole accelerare: la corsia destra è la priorità e Spence è il profilo che convince più di tutti.