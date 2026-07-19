Inghilterra, Tuchel esulta dopo il successo sulla Francia: «Prima medaglia Mondiale dal 1966»

Inghilterra, il commissario tecnico Thomas Tuchel commenta la vittoria contro la Francia che vale il terzo posto ai Mondiali 2026

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Inghilterra contro la Francia, risultato che ha permesso alla Nazionale inglese di chiudere il Mondiale con una medaglia. Un traguardo significativo per i Tre Leoni, arrivato dopo la delusione della semifinale persa contro l’Argentina.

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Il commissario tecnico inglese ha sottolineato l’importanza del risultato ottenuto, ricordando come si tratti della prima medaglia conquistata dall’Inghilterra in una Coppa del Mondo dal 1966 e della prima lontano dal suolo inglese. Un dato storico che, secondo Tuchel, deve rendere orgoglioso il gruppo.

«Abbiamo conquistato la nostra prima medaglia in una Coppa del Mondo dal 1966, la prima ottenuta fuori dal suolo inglese. Spero che i giocatori ne siano orgogliosi. Diciotto mesi fa, quando ho assunto l’incarico, avevo fissato gli obiettivi più ambiziosi possibili, concedendoci la possibilità di sognare. Eravamo ambiziosi, volevamo disputare e vincere questa finale della Coppa del Mondo. Per questo la ferita resterà».

Inghilterra, Tuchel difende la mentalità del gruppo

Il ct ha poi voluto evidenziare la reazione dei suoi giocatori dopo la grande amarezza della semifinale. L’Inghilterra ha avuto meno tempo rispetto alla Francia per preparare la sfida, ma secondo Tuchel la squadra ha dimostrato carattere, lucidità e una mentalità di altissimo livello.

«Tuttavia i giocatori hanno dimostrato una mentalità di altissimo livello, soprattutto considerando che abbiamo avuto un giorno in meno per preparare la nostra partita».

Spazio anche alle critiche ricevute dopo il ko contro l’Argentina. Tuchel ha ammesso di averle percepite come eccessive, soprattutto alla luce del percorso complessivo della Nazionale inglese.

«Se le critiche ricevute dopo la sconfitta in semifinale contro l’Argentina sono state troppo dure? Sì, durante la conferenza stampa di venerdì, mi sembrava che fossimo stati eliminati dopo la fase a gironi. E poi, 24 ore dopo, abbiamo ottenuto il miglior risultato della nazionale in 60 anni».

Inghilterra, Tuchel tra equilibrio e reazione

Il tecnico tedesco ha spiegato anche il proprio modo di gestire i momenti positivi e negativi, cercando di mantenere equilibrio sia dopo le vittorie sia dopo le sconfitte.

«In situazioni del genere, cerco di non farmi trasportare dall’entusiasmo quando le cose vanno bene e di non essere troppo triste quando i risultati non arrivano… Sono contento che i miei giocatori siano riusciti a reagire dopo l’eliminazione in semifinale».

Inghilterra, il retroscena con Mbappé

Nel finale, Tuchel ha raccontato anche i dialoghi avuti con Kylian Mbappé, suo ex giocatore al PSG. Il ct inglese ha parlato di scambi cordiali e ha elogiato le qualità dell’attaccante francese.

«Le parole che ho scambiato con Mbappé? In realtà ho parlato con lui in tre occasioni e, ogni volta, sono stati scambi molto cordiali. Ci siamo parlati anche prima della partita e durante la pausa per rinfrescarsi nel secondo tempo, quando il punteggio era sul 4-3. Mi ha detto che era una partita folle e che all’intervallo erano rimasti tranquilli. È stato un piacere averlo avuto come giocatore al PSG e poter apprezzare le sue qualità».

L’Inghilterra chiude così il proprio Mondiale con una medaglia e con la consapevolezza di aver raggiunto un risultato storico. Resta il rammarico per la mancata finale, ma la vittoria contro la Francia offre a Tuchel e ai suoi giocatori una base importante da cui ripartire.