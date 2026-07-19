Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Fiorentina Frosinone Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Monza Napoli Parma Roma Sassuolo Torino Udinese Venezia

Calcio italiano

Napoli, aggiornamenti dal ritiro di Dimaro: stop per Lucca, out Politano e Vergara

mauro.pioli

Published

3 ore ago

on

By

Politano

Napoli, giornata intensa a Dimaro: aggiornamenti sugli infortuni di Lucca, Politano e Vergara. Le ultimissime

Il Napoli ha proseguito il lavoro nel ritiro di Dimaro, completando il terzo giorno di preparazione tra esercitazioni tecniche, possessi palla e mini‑tornei nella seduta mattutina alla Ski.It Arena. Un allenamento intenso, utile per consolidare i primi meccanismi in vista della nuova stagione, ma accompagnato anche da qualche aggiornamento sul fronte medico.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Durante la partitina finale, Lorenzo Lucca ha dovuto interrompere anzitempo l’allenamento a causa di un trauma contusivo al piede sinistro, che verrà valutato nei prossimi giorni. Non hanno partecipato alla seduta neppure Matteo Politano e Antonio Vergara: il primo è alle prese con una contusione all’anca destra, mentre il secondo ha accusato sintomi simil‑influenzali.

Il club, nel consueto report ufficiale, ha confermato che il gruppo ha svolto riscaldamento, lavoro tecnico e una serie di possessi prima di chiudere la mattinata con mini‑tornei, mentre nel pomeriggio è stata programmata una seconda sessione. Le condizioni dei tre giocatori verranno monitorate nei prossimi giorni per capire tempi e modalità di recupero.

COMUNICATO “Terzo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri si sono allenati alla Ski.It Arena. Nella seduta mattutina la squadra ha effettuato riscaldamento e lavoro tecnico iniziale. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una serie di possessi, chiudendo poi la sessione con dei mini-tornei. Seconda seduta di allenamento nel pomeriggio.

Lorenzo Lucca ha lasciato anzitempo la seduta per un trauma contusivo al piede sinistro durante la partitina finale. Matteo Politano e Antonio Vergara non si sono allenati. Per Politano contusione all’anca destra. Vergara ha accusato sintomi simil-influenzali”.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×