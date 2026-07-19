Napoli, giornata intensa a Dimaro: aggiornamenti sugli infortuni di Lucca, Politano e Vergara. Le ultimissime

Il Napoli ha proseguito il lavoro nel ritiro di Dimaro, completando il terzo giorno di preparazione tra esercitazioni tecniche, possessi palla e mini‑tornei nella seduta mattutina alla Ski.It Arena. Un allenamento intenso, utile per consolidare i primi meccanismi in vista della nuova stagione, ma accompagnato anche da qualche aggiornamento sul fronte medico.

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Durante la partitina finale, Lorenzo Lucca ha dovuto interrompere anzitempo l’allenamento a causa di un trauma contusivo al piede sinistro, che verrà valutato nei prossimi giorni. Non hanno partecipato alla seduta neppure Matteo Politano e Antonio Vergara: il primo è alle prese con una contusione all’anca destra, mentre il secondo ha accusato sintomi simil‑influenzali.

Il club, nel consueto report ufficiale, ha confermato che il gruppo ha svolto riscaldamento, lavoro tecnico e una serie di possessi prima di chiudere la mattinata con mini‑tornei, mentre nel pomeriggio è stata programmata una seconda sessione. Le condizioni dei tre giocatori verranno monitorate nei prossimi giorni per capire tempi e modalità di recupero.

COMUNICATO – “Terzo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri si sono allenati alla Ski.It Arena. Nella seduta mattutina la squadra ha effettuato riscaldamento e lavoro tecnico iniziale. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una serie di possessi, chiudendo poi la sessione con dei mini-tornei. Seconda seduta di allenamento nel pomeriggio.

Lorenzo Lucca ha lasciato anzitempo la seduta per un trauma contusivo al piede sinistro durante la partitina finale. Matteo Politano e Antonio Vergara non si sono allenati. Per Politano contusione all’anca destra. Vergara ha accusato sintomi simil-influenzali”.