Mondiali, finale Spagna‑Argentina: si gioca davvero? Tra allenamento saltato della Roja, meteo ballerino sul New Jersey e protocolli FIFA

Il maltempo ha più volte minacciato il Mondiali 2026, facendo temere rinvii e disagi. A differenza di quanto accaduto nell’ultimo Mondiale per Club, però, solo Francia‑Iraq aveva finora subìto un vero contrattempo. Alla vigilia della finalissima Spagna‑Argentina, la partita che assegna il titolo di campione del mondo, lo spettro delle condizioni meteorologiche è tornato a farsi sentire, alimentando dubbi e preoccupazioni sulla regolare disputa della gara.

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Tempesta sul New Jersey

Sabato, un violento peggioramento del meteo ha colpito la parte settentrionale del New Jersey, creando problemi non da poco alla Spagna. La nazionale di Luis De la Fuente era arrivata in autobus al centro sportivo designato per la seduta della vigilia, ma il maltempo ha impedito lo svolgimento dell’allenamento.

La squadra ha inizialmente provato ad attendere un miglioramento, ma le condizioni non sono cambiate. Tra fulmini e pioggia intensa, De la Fuente e il suo staff hanno dovuto rinunciare alla rifinitura, mostrando evidente disappunto.

Perché la Spagna non si è allenata

La decisione è stata dettata dal protocollo FIFA, molto rigido anche per quanto riguarda le sedute di allenamento: in caso di fulmini, devono trascorrere almeno 30 minuti senza ulteriori scariche prima che una squadra possa scendere in campo.

La Spagna ha atteso a lungo negli spogliatoi, sperando in un miglioramento, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Una vigilia complicata, che costringerà la Roja a presentarsi alla finale senza la rifinitura.

Argentina in campo sotto la pioggia

Situazione diversa per l’Argentina. Il centro sportivo scelto dalla nazionale di Lionel Scaloni, quello dei New York Red Bulls, si trova a circa otto chilometri da quello spagnolo e non è stato colpito dai fulmini.

Anche l’Albiceleste ha rischiato di dover annullare la seduta, ma alla fine ha potuto allenarsi sotto una pioggia intensa ma priva di scariche elettriche. Scaloni e i suoi hanno quindi portato a termine la preparazione della vigilia, pur in condizioni tutt’altro che ideali.

Ma quindi Spagna‑Argentina si gioca?

Nonostante i disagi, la finale del MetLife Stadium di East Rutherford non sembra al momento a rischio. Le previsioni meteo per la giornata di domenica sono positive: non sono attese piogge né tempeste, e le condizioni dovrebbero consentire lo svolgimento regolare della partita.

A meno di sorprese dell’ultima ora, la sfida tra Spagna e Argentina si disputerà come previsto, con il mondo del calcio pronto ad assistere all’atto conclusivo del Mondiale.