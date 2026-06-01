Contratto pronto, Rabiot dice sì al Napoli

Adrien Rabiot è uno dei nomi che stanno agitando il mercato del Napoli e la situazione rischia di diventare particolarmente delicata anche per il Milan. Il centrocampista francese, reduce dalla stagione vissuta in rossonero con Massimiliano Allegri in panchina, è finito infatti tra gli obiettivi valutati dal club azzurro per rinforzare il centrocampo.

Dietro questa pista c’è soprattutto la figura dell’allenatore. Il rapporto tra Allegri e Rabiot è noto da anni e non si è certo raffreddato negli ultimi mesi. Il tecnico continua a considerarlo uno dei giocatori più affidabili per equilibrio, intensità e capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco.

Per questo motivo il suo nome è tornato con forza nei discorsi di mercato legati al Napoli. Secondo TuttoSport, il francese avrebbe dato disponibilità ad ascoltare la proposta azzurra. Non significa che l’operazione sia chiusa o che il trasferimento sia imminente, ma il gradimento verso il progetto napoletano sarebbe concreto.

Allegri spinge per Rabiot

L’idea del Napoli sarebbe quella di mettere sul tavolo un contratto triennale. Una formula che permetterebbe di distribuire meglio il peso economico dell’operazione e di offrire al giocatore garanzie tecniche importanti.

Allegri vuole Rabiot (Instagram AC Milan) – Calcionews24.com

Allegri lo conosce perfettamente e sa cosa può dare all’interno di una squadra che punta a restare competitiva sia in campionato sia in Europa. Non è il classico centrocampista che accende il pubblico con giocate spettacolari ogni domenica, ma è uno di quelli che gli allenatori chiedono sempre di avere in campo.

La questione, inevitabilmente, coinvolge anche il Milan. Rabiot ha avuto un ruolo importante durante la stagione rossonera e la sua eventuale partenza aprirebbe interrogativi non banali sulla costruzione del nuovo centrocampo.

Molto dipenderà dalle strategie del club e dalle valutazioni economiche che verranno fatte nelle prossime settimane. Il Napoli sembra disposto a muoversi con decisione, mentre da Milano filtra ancora una certa prudenza.

L’ingaggio resta il nodo principale. Rabiot ha sempre avuto richieste elevate e qualsiasi trattativa passa inevitabilmente da questo aspetto. Però il legame con Allegri rappresenta un fattore che pesa parecchio e che potrebbe incidere sulle scelte finali del giocatore.

Per ora non si parla di accordi definitivi. Il Napoli però si è mosso, il gradimento del francese esiste e il rapporto costruito negli anni con Allegri continua a essere uno degli elementi più forti dentro una trattativa che, giorno dopo giorno, sta diventando sempre meno teorica.