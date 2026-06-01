Hanno Detto
Palestra non si nasconde: «Mi sono sempre sentito pronto per una big, mi porterò nel cuore per tutta la vita la piazza di Cagliari»
L’esterno dell’Atalanta, Marco Palestra, di rientro dal prestito al Cagliari, ha parlato del proprio futuro dal ritiro della Nazionale a Coverciano
Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, Marco Palestra ha parlato della sua esperienza in prestito al Cagliari e del proprio futuro, con le tante voci di mercato che lo accostano a diverse big tra cui l’Inter.
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PRONTO PER UNA BIG? – «Mi sono sempre sentito pronto».
IL CAGLIARI – «Mi porterò nel cuore tutta la vita questa piazza e questa stagione, sono stato accolto benissimo fin dal primo giorno. Sapevo che avrei potuto fare bene, ma un conto è immaginarlo, un altro è viverlo».
L’ULTIMA DI CAMPIONATO CONTRO IL MILAN – «Abbiamo fatto la nostra gara, a prescindere da cosa si giocano gli avversari noi pensiamo vincere. Siamo contenti di aver concluso bene».
OBIETTIVI – «Ora sono concentrato sui due impegni azzurri, importanti per il ranking e perché dobbiamo ripartire. Per il prossimo anno chiedo di crescere, di migliorare e di lottare per obiettivi sempre più alti».